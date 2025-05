Napoli milionaria, in caso di scudetto giro d’affari da 230 mln

agenzia

I dati Confesercenti, attesi in città oltre 500 mila visitatori

NAPOLI, 23 MAG – Il boom del turismo “sportivo” è pronto a farsi sentire a Napoli e in Campania. Se la squadra di Conte dovesse vincere lo scudetto la ricaduta economica sulla città e sull’intera regione sarebbe “impressionante”. E’ quanto emerge dalle stime del centro studi di Confesercenti Campania. Tra vendita di gadget (stimata la produzione di 1 milione di unità), occupazione delle strutture ricettive, shopping, spesa nei ristoranti e bar si stima, solo per il prossimo week-end, un fatturato di 230 milioni di euro per l’intera regione. “Il nostro centro studi – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – valuta che nel prossimo fine settimana ci saranno oltre 320mila turisti che soggiorneranno a Napoli e circa 200mila sparsi nelle altre province della regione. Sono attesi oltre mezzo milione di turisti in Campania a fine maggio che, in caso di trionfo del Napoli in campionato, considerando i tifosi e i curiosi, diventerebbero quasi due milioni di persone. Se le previsioni, soprattutto quelle sportive, fossero confermate, tutto ciò genererebbe un fatturato per i vari gadget legati all’evento nella sola città di Napoli di circa 15 milioni di euro in un solo week-end. A questi va aggiunta la fetta di fatturato delle strutture alberghiere (circa 80 milioni di euro) e quella delle attività legate alla ristorazione (circa 39 milioni di euro). Il giro d’affari complessivo in Campania sarà, appunto, di oltre 230 milioni di euro, una cifra davvero impressionante”.

