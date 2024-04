Napoli ‘non aderiremo più ad antirazzismo di facciata’

agenzia

Il club: 'Basiti, continueremo a fare tutto da soli'

ROMA, 26 MAR – “Restiamo basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione”. Così il Napoli dopo la sentenza che ha assolto Francesco Acerbi in merito alle offese al brasiliano Juan Jesus.

