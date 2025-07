Napoli: Osimhen assente, manda un certificato medico

agenzia

Prosegue trattativa con Galatasaray per la vendita da 75 milioni

NAPOLI, 14 LUG – La prima giornata di raduno a Castel Volturno per le visite mediche del Napoli registra l’assenza di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che è in trattativa per la vendita, non ha infatti risposto alla convocazione del Napoli inviando un certificato del medico. Lo fa sapere il club azzurro nella nota sulla prima giornata di visite verso la partenza prevista per giovedì per l’inizio del ritiro a Dimaro. “Comincia ufficialmente – scrive il Napoli sul suo sito web – la stagione dei campioni di Italia. Il primo gruppo di lavoro, composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico”. Continua intanto la trattativa del Galatasaray con il club azzurro per prendere l’attaccante nigeriano. I documenti presentati dal club turco al Napoli prevedono il pagamento di 40 milioni di euro ora e due rate da 17,5 milioni nelle prossime estati. Secondo la stampa turca, però, il Napoli vorrebbe anche una percentuale su una prossima vendita di Osimhen da parte del Galatasaray. Resta quindi viva la trattativa. Domani intanto sono previste le prime visite e sgambature del resto della rosa azzurra, tra cui anche i nuovi arrivati come de Bruyne e si attende l’arrivo di Sam Beukema e Noa Lang.

