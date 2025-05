Napoli: Prefetto, un milione in strada tra città e provincia

agenzia

"Il dispositivo ha funzionato, è stata una festa di popolo"

NAPOLI, 24 MAG – “Lo sforzo messo in campo è stato premiato dall’andamento di questa partita che si è trasformata in una grande festa di popolo, di comunità, capace di rafforzare i rapporti amicali tra le persone. Il dispositivo si è dispiegato in maniera perfetta e ringrazio gli uomini e le donne in divisa, i vertici delle forze di polizia, i vigili, i volontari della protezione civile, il Comune di Napoli, la Regione Campania anche per l’impegno finanziario, la compagine societaria del Calcio Napoli nella persone del presidente De Laurentiis, la Lega Calcio e Dazn”. Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, all’indomani dei festeggiamenti in città per la vittoria dello scudetto da parte degli azzurri. Una festa che – ha sottolineato il prefetto – “non è stata affievolita da qualche rapina, gesto inconsulto che rientra nell’ordinarietà di una città che ha visto i suoi cittadini protagonisti e che al 99% ha funzionato in maniera perfetta anche grazie all’idea di installare maxi schermi in altre 53 città della provincia che “è stata vincente”. Secondo i numeri riferiti, tra Napoli e provincia è sceso in strada circa un milione di persone. Una buona riuscita della festa e dell’organizzazione che – ha aggiunto di Bari – evidenzia come “in città ci sia una squadra istituzionale che interagisce. La nostra città è guardata dal mondo e sta dimostrando capacità di realizzare eventi anche internazionali, e l’assegnazione della Coppa America ne è una dimostrazione. Questa comunità – ha proseguito – ha maturità e capacità di interazione: il mondo ormai si fida di Napoli e questo è il rating più bello che possiamo avere”.

