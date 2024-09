agenzia

Ultima volta in testa 38/a giornata stagione dello scudetto

ROMA, 29 SET – Il Napoli è in testa alla classifica per la prima volta dall’ultima giornata del campionato del terzo scudetto, e il presidente Aurelio De Laurentiis torna a farsi vivo sul social X. “Per scaramanzia non diciamo nulla”, si legge sull’account del patron del club azzurro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA