Napoli soffre con il Pisa ma si lancia in fuga

Partenopei vincono 3-2 e sono a punteggio pieno

ROMA, 22 SET – Il Napoli soffre ma batte il Pisa (3-2) e si lancia a punteggio pieno nella prima fuga del campionato in vetta alla classifica. La partita non è per niente agevole per la squadra di Conte perché i toscani si difendono con ordine e con determinazione e superare lo schieramento che Gilardino dispone a difesa della sua area di rigore non è compito agevole. Il Napoli la sblocca solo a pochi minuti dal break con Gilmour. Nella ripresa, il Pisa non demorde e trova il pari con Nzola su rigore. Il Napoli torna a spingere e fa 2-1 con Spinazzola da fuori. Conte inserisce Lucca e l’attaccante segna il 3-1, ma Lorran accorcia ancora sul 3-2. Per i campioni d’Italia quarto successo di fila in campionato e +2 sulla Juventus.

