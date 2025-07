Napoli ufficializza Lang, firma e poi in ritiro a Dimaro

agenzia

De Bruyne prende la maglia numero 11, a Lukaku la 9

NAPOLI, 17 LUG – Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Noa Lang dal Psv Eindhoven. “Benvenuto Noa” ha scritto infatti il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, sui social, dopo la firma del contratto fino al 2030 dell’esterno olandese al Napoli. Il Napoli ha pagato 28 milioni al Psv Eindhoven per Lang che gioca a sinistra ma se serve può anche giocare sulla fascia destra. Nell’ultima stagione ha segnato 13 gol e servito 12 assist nel club che ha vinto il campionato olandese e partecipato alla Champions League. Lang raggiungerà ora i nuovi compagni di squadra a Dimaro, dove il Napoli è in ritiro. Intanto nel ritiro di Dimaro i giocatori scendono in campo oggi per il primo allenamento con le magliette con i nuovi numeri, con De Bruyne che ha preso la numero 11, mentre Lukaku passerà alla maglia numero 9 che si è liberato dopo la partenza da Napoli di Okafor.

