Napoli: vicino l’iberico Marin, possibile primo colpo difesa

agenzia

22enne Real Madrid vuole azzurro, trattativa per Buongiorno

NAPOLI, 18 GIU – Rafa Marin sta per essere il primo colpo del mercato estivo del Napoli. Il 22enne difensore spagnolo è del Real Madrid e, secondo la stampa iberica, è a un passo dalla firma del suo passaggio al Napoli, che pagherebbe il difensore centrale circa otto milioni in un contratto che darebbe però al club madrileno un diritto di ricomprarlo. I due club stanno trattando sui dettagli del contratto del giocatore che è stato nell’ultima stagione in prestito all’Alaves in Liga ed è voglioso di giocare in una squadra tra le top del campionato italiano. Marin, alto 191 centimetri, è stato titolare tutto l’anno nella difesa dell’Alaves che ha incassato 46 gol in 38 partite, finendo al decimo posto in un ottimo campionato grazie alla difesa ben chiusa. Intanto il club azzurro continua la trattativa con il Torino per Buongiorno, cercando di avvicinare la richiesta dei granata di 40 milioni a quella di 35, massima offerta finora della squadra partenopea per il difensore che avrebbe espresso la sua voglia di cominciare l’avventura in azzurro puntando alla Champions. Un doppio acquisto che porterebbe agli addii di Natan e Ostigard dal Napoli.

