Nasce il nuovo Catania, ecco tutte le trattative in piedi reparto per reparto

serie C

Ore frenetiche per il Ds rossazzurro Daniele Faggiono

Il direttore sportivo del Catania da 3 giorni è in missione. Daniele Faggiano è in viaggio per l’Italia, sta seguendo la sua agenda che è piena zeppa di appuntamenti. In tanti lo hanno chiamato in queste settimane, dunque, dopo aver mosso le fila del mercato direttamente da Catania, ha deciso di partire. È infatti tempo di chiudere alcune trattative che il ds pugliese ha seguito a distanza.

Le priorità

Le priorità sono le uscite e Faggiano sta seguendo diverse piste, le richieste ci sono, adesso è arrivato il momento di stringere. Su Andres Tello, centrocampista sbarcato a Catania nel mercato invernale c’è il Pisa di Pippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan lo vuole per il suo centrocampo, sembra una trattativa ben avviata. Arrivano ancora richieste per Francesco Rapisarda, terzino e capitano catanese che è stato tra i protagonisti delle ultime due stagioni rossazzurre. Il Taranto è tornato alla riscossa, il club aveva già richiesto informazioni sul calciatore nel mercato invernale e adesso sembra fare sul serio. Lo stimolo arriva ancora una volta dall’allenatore Ezio Capuano che per Rapisarda nutre una grandissima stima. E come dargli torto, Rapisarda è calciatore di grandissimo affidamento. Il difensore nella stagione scorsa è stato frenato dagli infortuni, ma, in condizioni fisiche ottimali, ha sempre dimostrato di poter fare la differenza.Sembra essere saltata la trattativa tra il Modena e Jacopo Furlan. Il portiere piace a tanti, Taranto, Triestina, Lecco, e nelle scorse settimane la squadra modenese aveva accelerato per accaparrasi le prestazioni del calciatore che a Catania nella scorsa stagione ha alternato buone prestazioni a giornate di buio. Pare che il Modena abbia deciso di virare verso altre scelte, infatti il ds degli emiliani Andrea Catellani, anche lui ex calciatore del Catania, pare orientato a prelevare il classe 2003 Jacopo Sassi dall’Atalanta.

Per la difesa

Per la difesa è stato proposto al Catania Ertijon Gega della Sampdoria. Il centrale albanese ha struttura fisica e può giocare anche da esterno basso a sinistra, Faggiano sta valutando. Il direttore sportivo degli etnei sta osservando con interesse anche Ivan Marconi in uscita dal Palermo. Il calciatore ha interrotto il rapporto che lo legava con i rosanero e adesso sta cercando squadra. Vorrebbe restare in Serie B, ma non è detto che possa decidere di restare in Sicilia e approdare nel capoluogo etneo. Restando al reparto difensivo si fanno insistenti le voci che vorrebbero Stefano Scognamillo del Catanzaro vicino al club di Rosario Pelligra.

Per il centrocampo

Per il centrocampo sembra si sia ormai complicata la trattativa per arrivare a Galo Capomaggio in uscita dal Cerignola. Il Catania aveva osservato con interesse il giocatore, anche l’Avellino era sul centrocampista e pare che il club campano sia molto in vantaggio sulla trattativa.Le alternative possono essere tante. Si sono fatti diversi nomi. Tra questi, ritorna quello di Francesco De Rose del Cesena. De Rose è un pallino di Mimmo Toscano, e poi è calciatore di esperienza. Se all’inizio pareva solo un rumors, adesso sembra prendere piede la possibilità che il ragazzo possa vestire il rossazzurro. Si valutano anche Luca Verna del Catanzaro e Ivan Varone del Cesena, ma bisogna superare la concorrenza di diverse squadre di B e C.

Per l’attacco