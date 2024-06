Nasce la Premier 2024-’25, è subito sfida Maresca-Guardiola

agenzia

Partenza venerdì 16 agosto con Manchester United-Fulham

LONDRA, 18 GIU – Subito un match-clou alla prima giornata della Premier League 2024-’25, quando i campioni in carica del Manchester City faranno visita a Stamford Bridge al Chelsea. Una sfida nella sfida, quella in panchina, tra Enzo Maresca, nuovo manager dei Blues, e il suo ex mentore Pep Guardiola, reduce da una striscia di quattro campionati vinti di fila. L’inizio della nuova stagione, dopo il prologo della Community Shield la settimana prossima, è previsto per venerdì 16 agosto, nell’anticipo dell’Old Trafford, dove il Manchester United riceverà il Fulham. Il giorno dopo, sabato 17, toccherà al neo-promosso Ipswich, tornato nella massima serie dopo 22 anni di assenza, ospitare il Liverpool. Debutto in trasferta, sul campo del Wolverhampton, per l’Arsenal, secondo la scorsa stagione, mentre l’Aston Villa, che ha chiuso quarto l’ultima annata, sarà di scena sul campo del West Ham. La prima giornata della nuova stagione si concluderà lunedì sera, 19 agosto, col posticipo tra Leicester, vincitore dell’ultima Championship, e il Tottenham. La stagione 2024-’25 si concluderà domenica 25 maggio 2025, dopo 33 weekend, quattro turni infrasettimanali e un turno festivo, il 26 dicembre. Le pause internazionali si svolgeranno a settembre, ottobre, novembre e marzo, senza alcuna sosta invernale, come da tradizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA