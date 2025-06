Nasce ‘Lazio Academy’ a Rieti, Lotito ‘calcio diventi sociale’

agenzia

Accordo con la città per promuovere sport e territorio

ROMA, 09 GIU – Promozione dello sport giovanile e valorizzazione del territorio. Obiettivi che il progetto “Lazio Academy”, presentato nella Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti, vuole raggiungere rafforzando la propria presenza nei capoluoghi del Lazio, offrendo ai giovani calciatori un percorso formativo all’insegna dei valori dello sport, del rispetto e dell’identità. “Con questo progetto vogliamo portare la Lazio tra la sua gente, nei luoghi che ne rappresentano le radici più profonde. Abbiamo scelto di partire da Rieti perché il potenziale valoriale è incredibile, stiamo organizzando un’amichevole di valenza internazionale contro una squadra straniera di livello. Questo calcio deve diventare sociale, inglobare una serie di situazioni sportive, economiche, ambientali. E soprattutto l’orgoglio dell’appartenenza. Ripartire dal territorio significa creare basi solide, dare ai giovani un’identità e una prospettiva, vogliamo formare uomini e ragazzi, che devono recepire l’aspetto valoriale del calcio, il rispetto delle regole e dello spirito di gruppo”, le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il Rieti, quindi, sarà la casa biancoceleste in città, punto di riferimento sociale e sportivo oltre che centro attivo per l’allenamento, la formazione e la crescita dei giovani. “La Lazio Academy è molto più di un progetto calcistico: è un percorso educativo, tecnico e umano. Oggi il Rieti entra a far parte della grande famiglia. Se qualcosa di importante si può prendere dalla Lazio, la Lazio lo metterà a disposizione”, ha aggiunto Fabiani mentre il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, sottolinea infine come questo sia “un progetto di alto valore sportivo, educativo e sociale che rafforza il legame tra la città e una delle più importanti realtà del calcio italiano”.

