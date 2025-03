Nations: Italia-Germania, Spalletti sceglie Kean e Raspadori

agenzia

Confermato 3-5-2, Rovella in regia e Politano sulla fascia

MILANO, 20 MAR – Luciano Spalletti sceglie la coppia d’attacco formata da Kean e Raspadori per la sfida dell’Italia contro la Germania, valida per i quarti di finale d’andata di Nations League. Il commissario tecnico per la gara di San Siro conferma il 3-5-2 usato nelle ultime sfide, con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori davanti a capitan Donnarumma. Politano e Udogie si muoveranno sulle fasce, mentre Rovella ha vinto il ballottaggio con Ricci per il ruolo in regia insieme a Barella e Tonali. Qualche novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia invece per la Germania, con Amiri insieme a Sané e Musiala a completare il terzetto d’attacco dietro all’unica punta Burkardt. Arbitrerà il francese Letexier, che ha un unico precedente con gli azzurri nell’1-1 contro la Macedonia del 9 settembre 2023 nelle qualificazioni per gli Europei.

