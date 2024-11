Nations League: 23 azzurri per Belgio e Francia, tre le novità

agenzia

Esordio per Comuzzo, Savona e Rovella, si rivede Barella

ROMA, 08 NOV – La nazionale di Luciano Spalletti torna in campo per le ultime due gare del girone di Nations League, contro Belgio e Francia e per raccogliere il punto che manca per qualificarsi ai quarti di finale del torneo il ct ha convocato 23 giocatori. Tre le novità nel gruppo: i difensori Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Nicolò Savona (Juventus) e il centrocampista Nicolò Rovella (Lazio). Torna in azzurro Nicolò Barella, assente dall’Europeo in Germania. In testa alla classifica del Gruppo 2 della Lega A con una lunghezza di vantaggio sui Bleus e sei sui belgi, all’Italia basterà un pareggio in due gare – la prima il 14 novembre allo stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles e la seconda domenica 17 novembre a San Siro – per passare il turno. La Nazionale si radunerà nella serata di domenica prossima a Coverciano, dove rimarrà fino a mercoledì mattina prima del trasferimento a Bruxelles. All’indomani dell’incontro con il Belgio, gli Azzurri si trasferiranno a Milano e prepareranno la sfida con la Francia ad Appiano Gentile, presso il Centro Sportivo Angelo Moratti. Questi i convocati. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham); centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

