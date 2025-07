Nations League: 3-0 all’Olanda, altro successo Italia

agenzia

Decima vittoria nel torneo per gli azzurri, ora Final 8 in Cina

ROMA, 20 LUG – La nazionale maschile di pallavolo ha sconfitto l’Olanda, portando così a dieci le sue vittorie nella Nations League di pallavolo. All’indomani del successo sulla Slovenia per 3-0, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato anche gli olandesi con lo stesso punteggio (25-13, 25-22, 25-19 i parziali), chiudendo al meglio la week 3 del torneo a Lubiana contro la nazionale ultima in classifica. L’Italia è già qualificata per la Final Eight di Ningbo (30 luglio-3 agosto), in Cina, e con la vittoria si è garantita il secondo posto nella classifica del round robin alle spalle del Brasile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA