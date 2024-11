Nations League: 5-1 alla Polonia, Portogallo ai quarti

agenzia

Doppietta di CR7. Spagna vince in Danimarca e consolida primato

ROMA, 15 NOV – Il Portogallo si è qualificato per i quarti di finale della Nations League battendo la Polonia per 5-1, con Cristiano Ronaldo autore di una doppietta. Con la sconfitta della Croazia per 1-0 in Scozia, la nazionale portoghese si è garantita il primo posto nel Gruppo 1 della Lega A con una giornata di anticipo. Missione compiuta per la Spagna: già qualificata per i quarti di finale della Nations League al momento dell’inizio del torneo, i campioni d’Europa in carica si sono assicurati il primo posto nel loro gruppo vincendo 2-1 contro la Danimarca a Copenaghen. Nonostante l’assenza di diversi giocatori chiave, la Roja si è assicurata il primo posto nel Gruppo 4 con 13 punti, grazie a un’altra magistrale prestazione di squadra, nonostante il gol danese di Gustav Isaksen all’84’.

