Nations League: azzurre battono anche il Brasile, 3-0

agenzia

Quarta vittoria di fila per le campionesse olimpiche a Rio

ROMA, 08 GIU – L’Italia ha sconfitto il Brasile nell’ultimo incontro della prima settimana della Nations League di pallavolo femminile. Le campionesse olimpiche si sono imposte 3-0 al Maracazinho (25-22, 25-28, 29-27), ottenendo il quarto successo in altrettante partite. La squadra di Velasco ha battuto Stati Uniti, Germania, Corea del Sud e oggi il Brasile con un 12-2 come conto di set e undici punti complessivi. Ora è previsto il rientro in Italia per la preparazione alla seconda settimana del torneo, in Canada.

