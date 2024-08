Nations League: Azzurri; 23 convocati da Spalletti, torna Tonali

agenzia

Per Francia e Israele le novità sono Okoli e Brescianini

ROMA, 30 AGO – Torna Tonali e si vedono per la prima volta in azzurro Okoli e Brescianini nella lista dei convocati, sono 23, dal ct dell’Italia, Luciano Spalletti, in vista dei primi due impegni in Nations League. Gli azzurri giocheranno sempre in trasferta, a Parigi il 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e a Budapest lunedì 9 settembre, e per prepararsi si raduneranno al Centro Tecnico federale di Coverciano da domenica sera. L’elenco dei convocati. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham). Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham). Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle). Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

