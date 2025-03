Nations League: Donnarumma “dispiace, presi gol evitabili”

agenzia

"Abbiamo creato tanto, a Dortmund ce la possiamo giocare"

MILANO, 20 MAR – “Siamo dispiaciuti perché sicuramente sul secondo gol potevamo fare meglio ed evitarlo. Ci portiamo a casa una grande prestazione, abbiamo creato tante occasioni e potevamo fare meglio davanti alla porta ma va bene così. Da domani lavoreremo di più e penseremo a cosa possiamo migliorare per fare meglio a Dortmund”. Lo ha detto il portiere e capitano dell’Italia Gianluigi Donnarumma, intervistato da Rai Sport dopo la sconfitta contro la Germania. “Hanno tanta qualità, riuscivano a palleggiare ma ci siamo difesi bene. Dispiace per i due gol perché potevamo evitarli, ma ho visto la squadra viva e reagire bene, da qui ci rialzeremo – ha aggiunto -. Boati da San Siro? È sempre speciale giocare qui, è uno stadio unico. Ho il cuore a Milano, sono cresciuto qui, quindi grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto. Cosa dirò a Dortmund? Che ce la possiamo giocare con tutti, ci sarà da soffrire e lo faremo tutti insieme per fare una grande partita e dare una grande soddisfazione a tutta Italia”, ha concluso Donnarumma.

