Nations League donne, domani l’esordio con la Bulgaria

agenzia

Sara Fahr: "Tutti ci vogliono battere, é motivo di orgoglio"

ROMA, 17 GIU – A Hong Kong torna in campo l’Italia nella Volleyball Nations League femminile. Domani alle 7:30 italiane (in diretta su DAZN e VBTV) le azzurre affronteranno la Bulgaria nella sfida inaugurale della Pool 5. Le ragazze del CT Julio Velasco andranno a caccia del quinto successo consecutivo in VNL per consolidare una classifica che al momento le vede al secondo posto dietro di un solo punto al Giappone (ma con lo stesso numero di vittorie). “Affronteremo squadre con modi diversi di giocare: la Bulgaria non é da sottovalutare, con giocatrici giovani ed un modo europeo di intendere la pallavolo – ha spiegato la centrale azzurra Sarah Fahr in conferenza stampa – Poi Thailandia e Giappone, che invece giocano una pallavolo differente dalla nostra, molto più veloce ed improntata sulla strenua difesa di ogni singolo pallone. Infine avremo la Cina, padrona di casa che, nonostante un rinnovamento annunciato, resta comunque una nazionale fisica e di grande talento”. Insomma, “sarà una settimana molto intensa e credo importante nel nostro percorso di crescita – ha aggiunto Fahr – Tutti ci vogliono battere e questo genera una pressione che per quanto ci riguarda deve essere un motivo di orgoglio, che non ti fa abbassare la guardia e ti obbliga a dare il massimo in ogni partita”.

