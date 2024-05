Nations League donne: Italia-Germania 3-1

agenzia

Prima vittoria nel torneo delle ragazze di Velasco

ROMA, 16 MAG – L’Italia di Julio Velasco ha riscattato subito la sconfitta all’esordio nella Nations League femminile, con la Polonia, battendo 3-1 la Germania col punteggio di 25-16, 25-16, 21-25, 25-22. Ad Antalya (Turchia) Il primo successo delle azzurre sembrava cosa fatta dopo due set, quasi dominati, ma nel terzo le tedesche hanno approfittato di un loro calo di tensione per ridurre le distanze. Andata sotto di sei punti nel quarto set (9-15), l’Italia ha saputo rimontare fino al 22 pari e quindi a chiudere la partita sullo slancio. La prossima rivale delle azzurre sarà la Bulgaria, in un match in programma domani alle 19 italiane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA