Nations League donne, Italia-Giappone 3-2

agenzia

Settima vittoria consecutiva nella VNL, domenica c'é la Cina

ROMA, 20 GIU – Settima vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League per l’Italia. Dopo Bulgaria e Thailandia, anche il Giappone è stato battuto 3-2 (25-23; 16-25; 25-15; 20-25; 19-17) ad Hong-Kong, nella sfida valida per la terza giornata della Pool 5. Le azzurre hanno fatto registrare l’ennesima prestazione maiuscola superando qualche difficoltà (secondo e quarto set) contro un Giappone a tratti perfetto con Eze e Nervini brave a farsi trovare pronte per consentire all’Italia di confermarsi in vetta alla classifica generale. Domani giorno di riposo per le ragazze del CT Julio Velasco che si alleneranno in vista di domenica, quando affronteranno, alle ore 14 italiane (diretta su DAZN e in streaming su VBTV), le padrone di casa della Cina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA