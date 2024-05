Nations League donne: Italia-Turchia 3-1

agenzia

Terzo successo di fila per le azzurre di Velasco

ROMA, 18 MAG – La nazionale italiana femminile ha ottenuto la terza vittoria di fila nella Volleyball Nations League 2024, superando 3-1 (25-27, 25-21, 25-21, 25-19) la Turchia ad Antalya. Un successo importante per le ragazze di Julio Velasco che così hanno guadagnato buoni punti nel world ranking che darà l’accesso agli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra di casa, guidata dal tecnico di Conegliano, Daniele Santarelli, ha vinto il primo set ai vantaggio ma non è riuscita a resistere alla rimonta delle azzurre, ottime in tutti i fondamentali. La migliore realizzatrice è stata Ekaterina Antropova (23 punti, 5 ace). In classifica, l’Italia ha nove punti dopo quattro match come Polonia, Brasile e Cina e al prossimo appuntamento, il 29 maggio, se la vedrà con la Francia.

