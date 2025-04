Nations League donne: Soncin, partita perfetta ed emozionante

agenzia

La vittoria 3-0 in Danimarca rilancia l'Italia nel girone

ROMA, 08 APR – “Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate. Abbiamo fatto una partita perfetta. È la dimostrazione dell’io a disposizione del gruppo: si è creata una alchimia incredibile che ci porta a fare gare del genere”. Così il ct della nazionale femminile, Andrea Soncin, ha commentato la vittoria per 3-0 in casa della Danimarca, raggiunta a quota sei punti al secondo posto del girone di Nations League ma col vantaggio di avere gli scontri diretti a favore. Dopo il predominio nel primo tempo, l’Italia si è scatenata nella ripresa con le reti di Caruso, al suo quindicesimo centro con la maglia della Nazionale, Di Guglielmo e Girelli. Il cammino riprenderà ora il 30 maggio con il match di Parma con la Svezia, ch è in testa al girone con otto punti, mentre il 3 giugno è in programma l’appuntamento conclusivo in casa del Galles fanalino di coda. La permanenza nella Lega A ora sembra davvero possibile per le azzurre.

