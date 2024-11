Nations League, ecco i 23 di Spalletti: prima chiamata per Savona, Comuzzo e Rovella

la nazionale

Impegni contro Belgio e Francia, serve almeno un punto

La nazionale di Luciano Spalletti torna in campo per le ultime due gare del girone di Nations League, contro Belgio e Francia e per raccogliere il punto che manca per qualificarsi ai quarti di finale del torneo il ct ha convocato 23 giocatori. Tre le novità nel gruppo: i difensori Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Nicolò Savona (Juventus) e il centrocampista Nicolò Rovella (Lazio). Torna in azzurro Nicolò Barella, assente dall’Europeo in Germania.