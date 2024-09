Nations League: Inghilterra-Finlandia 2-0, doppietta di Kane

agenzia

Vittorie per Georgia e Grecia. Olanda-Germania finisce 2-2

ROMA, 10 SET – Harry Kane firma una doppietta nella vittoria per 2-0 dell’Inghilterra a Wembley contro la Finlandia in Nations League e festeggia così la sua 100ma partita con la maglia dei “tre leoni”. L’attaccante del Bayern Monaco ha portato a 68 i gol realizzati con la sua nazionale. Ancora una sconfitta, invece, per l’Irlanda battuta 2-0 in casa dalla Grecia. Tra le altre partite in programma risalta la vittoria della Georgia di Kvaraskhelia per 1-0 in casa dell’Albania. Finisce 2-2, invece, lo scontro tra Olanda e Germania nei Paesi Bassi. L’Ungheria non va oltre lo 0-0 con la Bosnia-Erzegovina. Perde ancora l’Ucraina battuta 3-2 dalla Repubblica Ceca. Malta si impone 1-0 ad Andorra. La Lettoria batte 1-0 le Faeroere mentre la Macedonia supera 2-0 l’Armenia.

Gruppo A Olanda-Germania 2-2 Ungheria-Bosnia Erzegovina 0-0

Gruppo B Albania-Georgia 0-1 Inghilterra-Finlandia 2-0 Irlanda-Grecia 0-2 Repubblica Ceca-Ucraina 3-2

Gruppo C Lettonia-Faer›ere 1-0 Macedonia del Nord-Armenia 2-0