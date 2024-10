agenzia

Per transalpini apre Camavinga chiude Barcola

ROMA, 10 OTT – Francia batte Israele 4-1 (2-1) in campo neutro a Budapest nella terza giornata della fase a gironi della Nations League. A segno per i transalpini Camavinga (7′), Nkunku (28′), Guendouzi (87′) e Barcola (89′) . In gol per Israele Gandelman (24′).

