Espulso Pellegrini a fine primo tempo

ROMA, 10 OTT – Italia-Belgio 2-2 (2-1) nella terza giornata della fase a gironi della Nations League. A segno per gli azzurri Cambiaso (1′) e Retegui (24′). In gol per i belgi De Cuyper (42′) e Trossard (61′) . Espulso Pellegrini sul finire del primo tempo per un brutto fallo su Theate.

