Nations League: Italia-Belgio, ‘quiet room’ per bimbi autistici

Iniziativa della Figc col supporto di Sport e Salute

ROMA, 03 OTT – Nuovo passo in avanti nell’ambito della strategia di sostenibilità adottata dalla Figc. Grazie al supporto di Sport e Salute per la prima volta nella storia della Nazionale – in occasione dell’incontro di Nations League tra Italia e Belgio di giovedì 10 ottobre all’Olimpico di Roma – verrà offerta la possibilità ad alcuni bambini affetti da autismo di assistere al match da una ‘Quiet Room’ dedicata presso la Tribuna Monte Mario. Un ambiente protetto e accogliente – già utilizzato in occasione dell’ultima finale di Coppa Italia nonché per concerti e altri eventi come i Campionati Europei di atletica leggera – in cui i piccoli tifosi, protagonisti del progetto del Settore Giovanile e Scolastico della Figc ‘Calcio Integrato’, potranno seguire la partita in totale sicurezza vivendo un’esperienza entusiasmante. Inoltre, in continuità con quanto accaduto nelle ultime partite disputate in Italia dalla Nazionale, anche in occasione delle pgare di Nations League con Belgio e Israele (14 ottobre, Stadio ‘Friuli’ di Udine) sarà attivo il servizio di audio-descrizione per i tifosi non vedenti. Per ciascuna delle due gare la Figc ha invitato una ventina di spettatori non vedenti con i rispettivi accompagnatori, che potranno seguire gli Azzurri grazie ad una telecronaca a loro dedicata accessibile dai propri smartphone.

