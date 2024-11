agenzia

Decisiva la doppietta di Rabiot

ROMA, 17 NOV – L’Italia perde 3-1 contro la Francia a San Siro nell’ultimo match della fase a gironi della Nations League. Un ko che lancia i Blues al primo posto del girone dove entrambe le squadre sono qualificate . In gol per i francesi Rabiot (2′ e 65′) e autorete di Vicario (33′). Per gli azzurri a segno Cambiaso (35′).

