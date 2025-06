Nations League: Italia sconfitta 3-1 dalla Francia

agenzia

Azzurri battuti dai campioni di Parigi 2024, domani l'Argentina

ROMA, 14 GIU – La nazionale italiana di pallavolo ha subito la prima sconfitta nella Nations League 2025, battuta 1-3 (17-25, 22-25, 25-19, 24-26) dalla Francia campione olimpica in carica. Al Centre Videotron di Quebec City, in Canada, la formazione transalpina ha dimostrato una maggiore concretezza nei momenti cruciali dei set, che le ha permesso di chiudere la gara in quattro frazioni e di ottenere la prima vittoria in VNL. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Luca Porro con 18 punti, seguito in casa azzurri da Romanò con 17. L’Italia, che aveva battuto Bulgaria e Germania nei due match precedenti, si è ritrovata di fronte per la prima volta la Francia dopo la sconfitta subita nella semifinale dei Giochi 2024. In campo c’erano tre protagonisti di quella sfida olimpica, Giannelli, Romanò e Sanguinetti, ma l’esito non è cambiato. Gli azzurri hanno subito bel primo set, poi hanno reagito nel secondo ma senza riuscire a conquistare il primo punto. La vittoria netta nel terzo parziale ha ridato fiato all’Italia, ma nel quarto la Francia Nelle fasi successive la Francia guidata da Giani è rimasta aggrappata agli azzurri riportandosi 21-21 e nel finale combattuto dopo avere sprecato una palla match si è imposta ai vantaggi 26-24. “I primi due set sono stati combattuti anche se loro hanno giocato meglio. Noi, invece, siamo stati molto bravi nel terzo; nel quarto eravamo lì, punto a punto, ma qualche errore di troppo in ricezione ci ha penalizzati – ha commentato l’azzurro Francesco Sani -. Meritavamo di andare a giocarci la partita al tie-break ma ci è mancata un po’ di lucidità nelle battute finali del quarto”. Giannelli e compagni osserveranno oggi un giorno senza gare utile per lavorare in palestra in vista dell’ultima sfida della pool canadese con l’Argentina, in programma domani alle 17 italiane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA