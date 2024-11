agenzia

Sorteggio Uefa a Nyon per gli azzurri

ROMA, 22 NOV – Sarà Italia-Germania ai quarti di Nations League. E’ questo il verdetto del sorteggio di Nyon. Andata il 20 marzo in casa, ritorno il 23 in trasferta. La vincente di Italia-Germania affronterà in semifinale la vincente di Danimarca o Portogallo.

