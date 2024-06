Nations League: ko con la Francia, azzurri eliminati

agenzia

L'Italia combatte ma perde 2-3 a Lodz, transalpini in semifinale

ROMA, 28 GIU – La nazionale di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi si è arresa alla Francia per 2-3 (25-19, 20-25, 25-22, 22-25, 11-15) nei quarti di finale della Nations League, a Lodz (Polonia) e viene eliminata. I transalpini, alla seconda vittoria sull’Italia in questa edizione del torneo, incontreranno domani la Polonia in semifinale mentre nell’altra il Giappone affronterà la Slovenia o l’Argentina. In una partita che si preannunciava non facile con i campioni olimpici guidati da Andrea Giani, l’Italia è stata capace di prendersi il primo e il terzo set, imponendo il proprio gioco e mantenendolo anche nei successivi, quando però la Francia ha accelerato a muro. Nel tie break, il sorpasso nella parte finale della Francia ha fatto la differenza, per il 15-11 finale. Tra gli azzurri, nella giornata in cui forse sono mancati solo pochi e piccoli dettagli, Bottolo è stato miglior realizzatore con 18 punti, in evidenza al centro anche Mosca con 15 punti personali. Una sconfitta che arriva con qualche rammarico, vista la prova degli azzurri, ma che non cancella quanto fatto di buono fino ad oggi.

