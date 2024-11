Nations League: la Germania pareggia 1-1 in Ungheria

agenzia

Tedeschi già sicuri del primo posto. Olanda-Bosnia 1-1

ROMA, 19 NOV – La Germania di Julian Nagelsmann, già al primo posto nel suo girone, ha pareggiato 1-1 contro l’Ungheria nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Al gol di Felix Nmecha al 76′ ha risposto per gli ungheresi Dominik Szoboszlai al 99′. Con 14 punti su 18 possibili, la Germania chiude imbattuta la prima fase della competizione europea con quattro vittorie e due pareggi in un girone con Ungheria, Bosnia-Erzegovina e Olanda. Venerdì i tedeschi sapranno quale sarà il loro avversario per i quarti di finale tra Italia, Danimarca e Croazia. Avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa il 23 marzo, tre giorni dopo l’andata. Al secondo posto del girone c’è l’Olanda che ha pareggiato 1-1 con la Bosnia-Eregovina che ha chiuso come ultima del gruppo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA