Nations League: la Spagna perde anche Nico Williams

agenzia

L'attaccante infortunato torna a casa, prima chiamata per Gomez

ROMA, 08 OTT – L’attaccante della Spagna Nico Williams si aggiunge alla lunga lista di top player di varie nazionali che non potrà giocare le prossime due partite di Nations League a causa di infortuni, più o meno gravi. La stella di Euro 2024, che gioca nell’Athletic Bilbao, si è fatto male nella partita di Europa League con l’AZ Alkmaar e, pur presentandosi al ritiro della nazionale, è tornato al suo club per continuare il recupero. Al suo posto è stato chiamato il giocatore della Real Sociedad Sergio Gomez, oro a Parigi con la nazionale olimpica iberica e all’esordio nella selezione maggiore. La Spagna, che ha tante assenze di peso, in primis Rodri e Carvajal – affronterà prima la Danimarca, leader del suo girone a punteggio pieno, e poi la Serbia, che a sua volta non potrà contare su Dusan Vlahovic, rimasto a Torino.

