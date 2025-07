Nations League: l’Italia batte la Serbia 3-0

agenzia

Settima vittoria per gli azzurri, domani sfida all'Ucraina

ROMA, 16 LUG – Prosegue a suon di vittorie il percorso degli azzurri della pallavolo in Nations League. Gli azzurri hanno sconfitto la Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16) nel match d’esordio della Pool 8 di Lubiana. Il settimo successo nel torneo per l’Italia, su nove incontri disputati, vale il momentaneo secondo posto in classifica, un passo importante verso le Finals di Ningbo, in Cina. “Oggi era importante iniziare bene, abbiamo affrontato questo match con grande concentrazione e concretezza – ha spiegato il ct, Ferdinando De Giorgi – perché la nostra idea era quella di mettere subito pressione alla ricezione della Serbia. Tutti i ragazzi sono stati continui, hanno messo in campo tanto agonismo ed energia e sempre mantenuto la giusta tensione”. Gli azzurri torneranno in campo domani per affrontare l’Ucraina, che oggi ha superato 3-2 l’Olanda. “Sarà una sfida diversa, perché l’Ucraina è una squadra più solida anche nei fondamentali di ricezione – la previsione del tecnico azzurro -, ha ottimi attaccanti ed è una formazione che rimane sempre in partita. Quindi bisognerà prepararsi per giocare una gara agonisticamente molto importante”.

