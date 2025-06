Nations League: l’Italia parte bene, 3-1 alla Bulgaria

agenzia

Domani gli azzurri affrontano la Germania

ROMA, 11 GIU – Buona la prima dell’Italia maschile nella Nations League di pallavolo in corso in Canada. A Quebec City gli azzurri guidati dal ct Ferdinando De Giorgi hanno battuto la Bulgaria 3-1 (parziali 25-16, 22-25, 25-19, 25-19), al termine di una gara durata 90 minuti. Hanno così hanno avuto la meglio sul sestetto bulgaro, dell’ex ct Gianlorenzo Blengini, conquistando i primi tre punti in classifica per la pool 1. Domani Giannelli e compagni torneranno nuovamente in campo al Centre Vidéotron per giocare alle ore 22:30 italiane (le 16:30 locali) contro la Germania.

