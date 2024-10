Nations League: match point per Spagna e Portogallo

agenzia

Nazionali iberiche già in testa nei rispettivi gironi

ROMA, 14 OTT – La quarta giornata di Nations League si chiude con quattro match che potrebbero indirizzare il futuro dei Gruppi 1 e 4. La Spagna ospita la Serbia da grande favorita tanto che gli esperti Sisal prevedono una vittoria a 1,30 contro il 9,00 della nazionale slava mentre si scende a 5,00 per il pareggio. Quello di domani sarà il terzo incrocio, con la Serbia che non è mai riuscita a segnare agli iberici. Morata guida l’attacco di de la Fuente, con la rete del milanista in quota a 2,25. Dall’altra parte, mancando Vlahovic, il compagno di squadra del capitano spagnolo Luka Jovic è dato a 6,00. La Croazia vuole mettere una seria ipoteca sul passaggio ai quarti cercando il blitz contro la Polonia. Modric e compagni partono avanti, per gli esperti Sisal, a 2,15 con successo polacco e pareggio che si equivalgono in quota a 3,25. Anche questa si preannuncia come una gara molto tirata, dato che le ultime tre sfide sono terminate tutte 1-0. Il medesimo risultato esatto, il quarto consecutivo, è offerto a 9,50 per la Polonia mentre quello in favore della Croazia è dato a 7,50. La giornata si completa con altri due match: il Portogallo, unica formazione a punteggio pieno della Nations League, è favoritissimo contro la Scozia (vittoria di CR7 e compagni a 1,57, successo degli Highlanders a 5,25 mentre si scende a 4,00 per il pareggio), mentre la Svizzera è favorita a 2,30 con la Danimarca, data a 3,25: la divisione della posta si gioca invece a 3,10.

