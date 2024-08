Nations League: Modric convocato con la Croazia

agenzia

Il capitano ha 39 anni, il ct Dalic 'è la nostra forza'

ROMA, 19 AGO – Luka Modric non ha ancora intenzione di lasciare la sua nazionale nonostante i 39 anni che compirà proprio a settembre. Il suo nome compare infatti nella lista dei 24 giocatori convocati dal ct della Croazia, Zlatko Dalic, per le partite di apertura della stagione di Nations League. Il capitano del Real Madrid, fresco vincitore della Supercoppa, ha collezionato 178 presenze con la maglia croata, avendo esordito all’età di 20 anni nel 2006, e dopo l’eliminazione dalla fase a gironi di Euro 2024 si pensava potesse dire addio all’attività internazionale, come hanno fatto Vida e Brozovic. Dalic si è detto felice “che il nostro capitano rimanga a bordo. È la nostra grande forza, sia dentro che fuori dal campo”, ha aggiunto. In Nations League, la Croazia è in un girone che comprende anche Polonia, Portogallo e Scozia. Il 5 settembre andrà a giocare a Lisbona e l’8 ospiterà i polacchi a Osijek.

