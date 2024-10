Nations League: problema muscolare, Yamal lascia ritiro Spagna

agenzia

Federcalcio iberica, niente Serbia per evitare rischi infortunio

ROMA, 13 OTT – Lamine Yamal ha lasciato il ritiro della nazionale alla vigilia del match di Nations League contro la Serbia, “per evitare di aggravare un problema muscolare”, ha annunciato la Federcalcio spagnola. La La stella del Barcellona era uscita zoppicando all’ultimo minuto della gara vinta 1-0 sabato scorso con la Danimarca. “Lamine Yamal si è sottoposto a una risonanza a Madrid per valutare il disturbo che ha riportato – spiega la federazione – e gli esami non hanno rivelato una lesione strutturale. I medici federali hanno confermato che si tratta di un caso di superlavoro. Per dare priorità alla salute del giocatore ed evitare rischi di infortunio è stato deciso di non convocarlo per la gara con la Serbia”. Il diciassettenne tornerà in Catalogna, mentre al suo posto è stato convocato il centrocampista dell’Atletico Madrid Rodrigo Riquelme

