Nations League: Ricci lascia Coverciano, arriva Locatelli

agenzia

Infortunio muscolare per il centrocampista del Torino

FIRENZE, 11 NOV – Samuele Ricci lascia il raduno della Nazionale per infortunio muscolare rimediato sabato durante il derby contro la Juventus. Lo ha annunciato Luciano Spalletti parlando a Coverciano dove l’Italia è in ritiro per preparare le ultime due gare di Nations League contro Belgio e Francia. Al suo posto arriverà lo juventino Manuel Locatelli.’

