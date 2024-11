Nations League: Spagna, Germania e Francia le squadre da battere

agenzia

Portogallo e Italia inseguono, venerdì il sorteggio dei quarti

ROMA, 20 NOV – Le migliori otto della Nations League conosceranno venerdì prossimo gli accoppiamenti nei quarti di finale, col sorteggio in programma nella sede Uefa di Nyon, per poi andare a giocarsi le loro carte da marzo. Sono tre le grandi favorite – Spagna, Francia e Germania – e per gli esperti Sisal partono tutte alla pari, col successo offerto a 5,00. Ai piedi del podio si posiziona il Portogallo di Cristiano Ronaldo, col successo che si gioca a 6,00. Quanto all’Italia di Luciano Spalletti, seconda nel proprio girone dietro alla Francia, è attesa ad un quarto di finale molto complesso non essendo testa di serie ma non sarà comunque avversaria facile per nessuno. Il trionfo in Nations League degli azzurri è in quota a 7,50, davanti all’Olanda, data a 9,00. Meno chance per la altre due nazionali ancora in corsa: la Danimarca, offerta a 12, e la Croazia, data a 16.

