Nations League: Spagna qualificata, elimina Olanda ai rigori

agenzia

Altalena di emozioni, 2-2 al 90', poi altri due gol e i penalty

ROMA, 23 MAR – Pareggio, questa volta per 3-3 dopo il 2-2 dell’andata, fra Spagna e Olanda nel ritorno dei quarti di Nations League. Oggi i tempi regolamentari sono finiti sul 2-2 per la doppietta di Oyarzabal per gli spagnoli e le reti di Depay, su rigore, e Maatsen per gli arancioni. Parità anche dopo i supplementari, perché al gol del 3-2 della Spagna con Lamine Yamal, l’Olanda ha risposto con la rete, anche questa su rigore, di Xavi Simons. Così si è andati ai penalty, e gli spagnoli ne hanno realizzati 5 contri i 4 dell’Olanda. Così alla fine i campioni d’Europa si sono imposti per 8-7, superando il turno.

