Nations League: Spalletti ‘Bastoni gioca, Frattesi da valutare’

agenzia

Il ct: fiducioso poter rivedere carattere visto con la Francia

ROMA, 08 SET – “Bastoni gioca. Togliere sia Calafiori che lui sarebbe sbagliato, sono due colonne. Bastoni ha esperienza e caratteristiche che possono far bene alla squadra. Frattesi è da valutare, anche se lui dice che si sente bene”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia di Israele-Italia per la seconda giornata della fase a gironi della Nations-League. Le sue squadre di club hanno sempre avuto grande carattere, lo può portare in Nazionale? “Da sempre sono stato convinto che le soluzioni le avrei trovate nella qualità dei calciatori e nella qualità del gioco della squadra. Poi – spiega Spalletti – mi sono ritrovato spesso con dei professionisti che hanno saputo anche lottare, oltre alla qualità. In questo momento c’era bisogno di riscoprire soprattutto questa forza, una forza di carattere e di spirito. E contro la Francia ho visto tante cose belle. Sono fiducioso di poter rivederla”.

