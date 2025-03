Nations League: Spalletti, Rovella e Ricci assieme? Non domani

agenzia

Ct azzurro: ricaricato le pile per arrivare al meglio a Dortmund

ROMA, 22 MAR – “Rovella e Ricci possono giocare assieme? Possono giocare assieme, ma domani no. C’è bisogno di qualcuno che attacchi di più l’area di rigore per andare a fare gol”. Parola di Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Germania-Italia ritorno dei quarti di finale di Natons League. “Lo stadio è bellissimo ed evoca bei ricordi, in questi due giorni abbiamo ricaricato le pile per arrivare al meglio domani”, ha aggiunto il ct, riferendosi al successo dell’Italia sui tedeschi nella semifinale del Mondiale 2006.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA