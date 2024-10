Nations League: Tchouameni capitano della Francia contro Israele

agenzia

Il giocatore del Real Madrid farà le veci di Mbappè

ROMA, 09 OTT – In assenza di Kylian Mbappé, lasciato a casa da Didier Deschamps, e di altri giocatori più esperti a causa di infortuni o scelte del ct, sarà Aurelien Tchouameni a indossare la fascia di capitano della Francia domani contro Israele, a Budapest, in una partita del terzo turno del gruppo 2 di Nations League, lo stesso dell’Italia di Spalletti. Il 24enne centrocampista del Real Madrid, informa la federcalcio francese, metterà in risalto il suo nuovo ruolo accompagnando il ct nella conferenza stampa della vigilia. Tchouameni, che era in lizza per il ruolo con il portiere Mike Maignan e il difensore Jules Koundé, sarà il 132/o capitano della storia dei Bleus. La partita si giocherà nel piccolo stadio ‘Bozsik Arena’ di Budapest, dato che Israele non può ospitare partite data la grave situazione in Medio Oriente, e i media transalpini temono che, in mancanza di un attaccante come Mbappè e di altri uomini d’esperienza, la Francia non si presenti all’appuntamento, facile sulla carta, col giusto atteggiamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA