Nations League; Tielemans ‘match contro Italia dà motivazione’

agenzia

Capitano belga: "Giocare contro italiane è sempre interessante"

ROMA, 09 OTT – “E’ sempre interessante giocare contro squadre italiane, penso che migliorerò dopo questa partita ed è da match così che si impara. Nations League? Per alcuni giocatori forse non è la priorità, ma il fatto di poter giocare match come questi ci dà grande motivazione. Noi siamo qui e abbiamo voglia di giocare”. Sono queste le parole di Youri Tielemans, capitano del Belgio, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia valida per la Nations League. Il centrocampista belga, poi, sul suo ruolo di capitano sottolinea di aver “accettato con grande orgoglio. Sono contento per quanto abbiamo raggiunto, ho una medaglia di bronzo a casa ed è un grande traguardo. Ma tutti devono prendersi le proprie responsabilità, in campo dobbiamo parlarci”, mentre sulla sconfitta contro la Francia e le polemiche che ne sono seguite ammette di non aver “giocato come avremmo voluto. De Bruyne ha detto che dobbiamo giocare l’uno per l’altro, era un messaggio che esprimeva delusione e lo ha fatto per svegliarci. Siamo un gruppo giovane e lo ha capito”. Infine un pensiero su Douglas Luiz, oggi giocatore della Juventus ed ex compagno di squadra all’Aston Villa. “Lui è un giocatore molto tecnico, era molto importante per noi. L’unica cosa che posso dire è che è un giocatore di grandissima qualità e con il lavoro la sua qualità verrà fuori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA