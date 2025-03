Nations League: tutte contro la Spagna che cerca il bis

agenzia

L'Italia di Luciano Spalletti parte alla rincorsa

ROMA, 18 MAR – La Spagna campione d’Europa in carica è la squadra da battere anche per la Nations League. Secondo gli esperti Sisal, è la nazionale favorita, a 4,50, per confermarsi sul gradino più alto del podio, vantando un ruolino di 14 vittorie nelle ultime 15 gare giocate. Francia, Germania e Portogallo sono le prime contendenti, tutte offerte a 5,00, con i transalpini e i lusitani che vogliono bissare il successo conquistato rispettivamente nel 2021 e nel 2019. I tedeschi, invece, non hanno mai nemmeno raggiunto la final four ma per farlo dovranno eliminare nei quarti l’Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti, terzi sia nel 2021 che nel 2023, sono dati vincenti a 7,50, mentre nella griglia delle favorite partono ben più indietro, l’Olanda, quota 12 per il successo, e Croazia e Danimarca, date entrambe a 16.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA