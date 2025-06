Nations League: Velasco “bene i primi 2 set, poi buona reazione”

agenzia

"Vincere all'esordio è sempre positivo, siamo squadra completa"

ROMA, 04 GIU – “È solo una partita, ma è un inizio con una vittoria e questo è sempre positivo”. Il ct dell’Italia, Julio Velasco, accoglie così il 3-0 sugli Stati Uniti ottenuto delle sue ragazze all’esordio nella Nations League, a Rio de Janeiro. “Nei primi due set abbiamo giocato bene, abbiamo messo in grande difficoltà la loro ricezione – ha spiegato – e questo ci ha permesso di essere molto efficaci in muro e difesa. La partita è stata a senso unico ma prima del terzo ho avvisato che sarebbe stata fisiologica una crescita delle avversarie. E infatti è successo, ma le ragazze sono state brave a recuperare”. “I cambi sono stati importanti, tutte hanno contribuito in maniera positiva e quindi ci prendiamo questo successo – ha proseguito Velasco -. Domani affrontiamo la Germania, una squadra ostica ma che rispetto alle amichevoli di maggio, affronteremo al completo. Noi abbiamo un gioco solido con giocatrici che si completano e per questo dovremo fare il nostro gioco, consapevoli che c’è ancora da aggiustare qualcosa”.

