Nations League: venduti 11.000 biglietti per Italia-Israele

agenzia

FIRENZE, 12 OTT – Sono circa 11.000 i biglietti ad ora venduti per Italia-Israele, quarta partita del girone di Nations League in programma lunedì alle 20,45 allo stadio Friuli di Udine. I botteghini resteranno aperti fino alle 12 di domani. Stabiliti prezzi popolari (curve a partire da 14 euro) con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA