Nations League: verso il tutto esaurito per Italia-Francia

Si gioca il 17/11 a Milano. Già venduti 53.000 biglietti

ROMA, 31 OTT – A tre settimane dalla sfida tra Italia e Francia si va verso il tutto esaurito allo stadio Meazza di Milano. Sono 53.000 i biglietti venduti per il match con i Bleus, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della Uefa Nations League in programma domenica 17 novembre (ore 20.45). Esauriti i biglietti del primo anello Blu e del primo anello Verde così come quelli della promozione dedicata alle famiglie. E’ ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. I biglietti sono in vendita presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La Nazionale torna a giocare a Milano a poco più di un anno di distanza dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi). Proprio a Milano con la Francia il 15 maggio 1910 l’Italia disputò sul campo dell’Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 i Bleus.

